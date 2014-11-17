美国与加拿大经济指标预测--11月17日-11月24日****

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月17日当周
11月17日(一)
1330 美国纽约联储制造业指数 11月 11.00 6.17
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.2% +1.0%
制造业产出(较前月) +0.3% +0.5%
产能利用率 79.3% 79.3%
11月18日(二)
1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.3% +1.6%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +1.5% +1.6%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 55 54
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入745
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入257
11月19日(三)
1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 102.5 101.7
建筑许可年率(万户) 104.0 103.1
11月20日(四)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.6% +1.7%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.2%
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 9月 +0.8% +0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月15日当周 28.5 29
四周均值(万人) -- 28.5
续请失业金人数(万人) 11月8日当周 237 239.2
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 56.3 55.9
1500 美国成屋销售(万户) 10月 516 517
1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.6% +0.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 18.5 20.7
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.1%
11月21日(五)
1300 加拿大CPI(较前月) 10月 -0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 11月 -- 正3
综合指数 正4
11月24日当周
11月24日(一)
1400 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 57.1
1445 美国Markit综合PMI 11月初值 -- 57.4
1530 美国达拉斯联储制造业指数 11月 -- 10.5
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 李爽)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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