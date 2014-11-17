《焦点》日本首相安倍料推迟上调消费税，央行总裁将更感头疼

**担心市场反应激烈**

分为两步的增税计划在4月刚刚实施了第一步，就对脆弱的日本经济产生了较预期更为严重的冲击。

但黑田东彦仍呼吁政府继续实行第二次增税，警告若推迟加税，可能引发公债收益率飙升，这种可能性虽不大，却很危险，一旦收益率上扬，即使日本央行大规模购债，恐怕也难遏制其升势。

因此，许多央行高层对安倍可能推迟第二次增税并提前大选的报导感到困扰。

“日本央行的经济增长预估所依据的前提是增税按计划进行，”一位了解央行思路的消息人士表示。“如果增税推迟，他们将不得不作出调整，”这会让政策决定更加复杂。

根据现行的大规模资产购买计划，日本央行每月吃下的日本公债几乎与发行规模相当。此举备受诟病，批评者认为这等同于将政府债务货币化。

虽然日本央行官员避免影响有关增税的讨论，但他们的确担心延迟增税可能让人进一步认为，央行在为政府的巨额债务提供资金。

分析师表示，这些担心可能会在下周的利率会议上讨论，不过一些审议委员已经对QQE政策表示谨慎态度，认为其过于激进，因而不同意上月的宽松举措。

央行审议委员宫尾龙藏周三表示，“强烈希望”政府能够遵守对央行的承诺，稳步实施财政改革。

另一位委员佐藤健裕也警告称，如果日本不想失去投资者，恪守财政纪律至关重要。(完)