日本数据：第三季GDP意外下滑1.6%，首相安倍料将推迟上调消费税

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
第三季经济较前季下滑0.4%。
第三季民间消费较前季增长0.4%，显示日本4月将消费税自5%上调至8%的影响仍持续。市场预估中值为第三季民间消费增加0.8%。民间消费约占日本经济的60%。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 张荻/李爽)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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