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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 08:05 BJT

日本数据：第三季GDP意外下滑1.6%，首相安倍料将推迟上调消费税

第三季经济较前季下滑0.4%。

第三季民间消费较前季增长0.4%，显示日本4月将消费税自5%上调至8%的影响仍持续。市场预估中值为第三季民间消费增加0.8%。民间消费约占日本经济的60%。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 张荻/李爽)
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