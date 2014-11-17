中国经济：四川拟投资近八千亿元，推进实施长江经济带战略

路透上海11月17日 - 中国今年固定资产投资减速明显，不过部分地区借助“一带一路”战略投资加速明显。中国证券报周一报导，四川省政府上周五公布推进实施长江经济带综合立体交通走廊规划工作方案。根据方案，四川将投资555亿元人民币，以提升长江黄金水道运输能力。与此同时，四川还将投资7,407亿元加快推进铁路、公路、民航机场、综合交通运输枢纽等项目建设。

方案确定了到2017年和2020年的阶段性发展目标。到2020年，四川将全面完成规划建设任务，长江宜宾至重庆段达到二级航道标准，形成干支流网络衔接的长江黄金水道，全省四级以上航道超过1,600公里，港口集装箱吞吐能力达到300万标箱；铁路运营和在建里程达到8,000公里以上，建成铁路出川通道15条；高速公路建成和在建里程达到10,000公里，出川通道累计建成24条，普通国道二级及以上公路比重达到70%；全省民用运输机场数量达到18个。

四川将以提升长江黄金水道运输能力为主要任务，重点推进2个在建项目、25个待建项目，估算投资555亿元。还将建设综合立体交通走廊和城市群交通网络。四川将以构建综合立体交通走廊为目标，加快推进铁路、公路、民航机场、综合交通运输枢纽等项目建设，加快6个在建项目，推进16个（类）项目按计划开工建设，估算投资7,407亿元。

公路项目成为重点，四川将重点实施9个（类）项目，总投资4,461亿元，加快连通重点区域、中心城市、主要港口和重要省界的高速公路网络。铁路重点实施7个（类）项目，总投资2,150亿元。

如此大手笔投资，筹措资金成为一个难题。上市公司四川路桥 就曾表示，随着公司投资领域的扩大，投资项目资金需求量大，目前的融资渠道较为单一，融资难度加大，投融资模式还需不断创新。

为此，四川省提出将加大财政性资金对交通基础设施建设的投入力度，创新发展方式，多渠道筹集建设资金。四川将继续积极探索重大交通项目采用建设—经营—移交、建设—移交、设计施工总承包、公私合营等方式进行融资。此外，四川还将鼓励和引导社会资本投资交通基础设施建设。