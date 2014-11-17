《中国报摘》--中国证券报11月17日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
* 头版头条:
--中国国家主席习近平在出席二十国集团领导人峰会时称，要深化反腐败国际合作，以及支持发展中国家发展等；同时宣布中国将主办2016年二十国集团领导人峰会。
* 其他:
--据悉，中澳自贸区谈判近期取得实质性进展，中韩自贸区谈判也进入冲刺阶段。相关人士表示，上述举措有助中国构建开放型经济新体制，相关部门已拟定完成方案并上报。
--据了解，南方基金、华夏基金正在筹划发行投资标的为恒生指数的ETF。业内人士认为，按照相关工作流程，这两只基金最快有望周三(19日)获批。
--四川省政府公布总投资达7,962亿元人民币的推进长江经济带方案。除投资555亿元提升长江黄金水道运输能力外，还将投资7,407亿元加快推进铁路、公路等项目建设，
--银监会数据显示，三季度末，商业银行不良贷款余额7,669亿元，较上季末增加725亿元；商业银行不良贷款率1.16%，较上季末上升0.09个百分点。三季度末，商业银行正常贷款余额65.1万亿元，其中正常类贷款余额63.3万亿元，关注类贷款余额1.8万亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇；审校 黄凯)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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