《独家新闻》美国政府从2013年开始放松出口禁令，允许凝析油出口

矿业巨擘必和必拓 上周由于久候商务部正式许可而感到受挫，表示将推进凝析油出口，确信其加工方式同已获审批可出口的凝析油达到同样的标准。

必和必拓和几家其他企业一样，曾设法征求和Pioneer Natural Resources 及管线公司Enterprise Products Partners 在2014年6月曝光的类似审批。那些裁定是于2014年初核发，外界普遍认为应当是首批出口许可。

Peaker执行长Matthew Goitia证实，他的公司收到商务部核发的首个审批，但同时拒绝评论公司是否已出口凝析油。

Peaker的审批也显示，商务部开始将可出口油品范围扩大至包含加工凝析油，比原先曝光的时间更早。