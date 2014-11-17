《独家新闻》美国政府从2013年开始放松出口禁令，允许凝析油出口

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
矿业巨擘必和必拓 上周由于久候商务部正式许可而感到受挫，表示将推进凝析油出口，确信其加工方式同已获审批可出口的凝析油达到同样的标准。
必和必拓和几家其他企业一样，曾设法征求和Pioneer Natural Resources 及管线公司Enterprise Products Partners 在2014年6月曝光的类似审批。那些裁定是于2014年初核发，外界普遍认为应当是首批出口许可。
Peaker执行长Matthew Goitia证实，他的公司收到商务部核发的首个审批，但同时拒绝评论公司是否已出口凝析油。
Peaker的审批也显示，商务部开始将可出口油品范围扩大至包含加工凝析油，比原先曝光的时间更早。
据传商务部在未与白宫协调下就做出这种调整。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 徐文焰)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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