《中国报摘》--其他报纸重要消息11月17日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
**上海证券报**
--从“2014年中国资本市场法治论坛”获悉，有关规范推进混合所有制经济的文件已经讨论通过，有望于近期出台。另外，国企改革方案顶层设计牵头者已由国资委升格为国务院。
**证券时报**
--从接近央行的人士处证实，央行近日发布通知，宣布人民币合格境内机构投资者(RQDII)业务开闸。通知要求，RQDII境外投资资金汇出规模以实际募资规模为准，不得超过其报送的产品最大发行规模。市场人士称，这意味着RQDII不再设额度审批。
**东方早报**
--首家中字头民企中国民生投资开业不到三个月后，该公司已有14个股东将股权质押，累计被出质股权数量达109亿股，超过其500亿元总股本的五分之一。
--银监会数据显示，截至三季度末，中国商业银行不良贷款率为1.16%，较上季末上升0.09个百分点，创近四年新高。
**人民日报**
--近日国家安监总局下发通知，叫停中国石油化工集团两条存在重大安全隐患的原油管道，具体为临邑—沧州原油管道，和塘沽油库—大港天津石化公司Ф426原油管道。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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