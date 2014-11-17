《中国报摘》--其他报纸重要消息11月17日

**上海证券报**

--从“2014年中国资本市场法治论坛”获悉，有关规范推进混合所有制经济的文件已经讨论通过，有望于近期出台。另外，国企改革方案顶层设计牵头者已由国资委升格为国务院。

**证券时报**

--从接近央行的人士处证实，央行近日发布通知，宣布人民币合格境内机构投资者(RQDII)业务开闸。通知要求，RQDII境外投资资金汇出规模以实际募资规模为准，不得超过其报送的产品最大发行规模。市场人士称，这意味着RQDII不再设额度审批。

**东方早报**

--首家中字头民企中国民生投资开业不到三个月后，该公司已有14个股东将股权质押，累计被出质股权数量达109亿股，超过其500亿元总股本的五分之一。

--银监会数据显示，截至三季度末，中国商业银行不良贷款率为1.16%，较上季末上升0.09个百分点，创近四年新高。

**人民日报**

--近日国家安监总局下发通知，叫停中国石油化工集团两条存在重大安全隐患的原油管道，具体为临邑—沧州原油管道，和塘沽油库—大港天津石化公司Ф426原油管道。(完)