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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 08:25 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下跌，受日本GDP数据意外疲弱影响

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* 澳元/美元跌至纽约收盘价下方，因日本国内生产总值(GDP)数据十分疲弱

* 在倍受关注的日本GDP数据公布前，澳元/美元呈回落走势

* 澳元/美元跌至0.8747，美元/日圆突破117.00阻力

* 美元/日圆料持续走扬，目前出现少许获利了结卖盘

* 澳元/美元上档空间似乎有限，可能回到0.8720/30

(完)

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