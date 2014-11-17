日本经济：安倍内阁将仔细考虑是否进行第二次增税--经济财政大臣

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透东京11月17日： - 日本经济财政大臣甘利明表示：
* 库存调整是第三季GDP萎缩的最大因素
* 家庭支出表现迟滞
* 房屋投资与资本支出下滑，消费支出虽有增长但幅度不够大
* 在日本尚未摆脱通缩思维的时候上调消费税，其影响比预期更大
* 安倍内阁将仔细考虑是否二次上调消费税，重要的是避免经济重陷通缩
* 经济已经开始进入良性循环，但需要确保这种趋势能够持续
* 是否推迟上调消费税及提前选举由安倍首相决定，要在明天之后才会作出决定
* 为支付社会福利支出，消费税上调只是时间问题
* 不能说日本已经陷入衰退，因为企业获利依然强劲(完)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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