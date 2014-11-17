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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 08:42 BJT

日本经济：安倍内阁将仔细考虑是否进行第二次增税--经济财政大臣

路透东京11月17日： - 日本经济财政大臣甘利明表示：

* 库存调整是第三季GDP萎缩的最大因素

* 家庭支出表现迟滞

* 房屋投资与资本支出下滑，消费支出虽有增长但幅度不够大

* 在日本尚未摆脱通缩思维的时候上调消费税，其影响比预期更大

* 安倍内阁将仔细考虑是否二次上调消费税，重要的是避免经济重陷通缩

* 经济已经开始进入良性循环，但需要确保这种趋势能够持续

* 是否推迟上调消费税及提前选举由安倍首相决定，要在明天之后才会作出决定

* 为支付社会福利支出，消费税上调只是时间问题

* 不能说日本已经陷入衰退，因为企业获利依然强劲(完)
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