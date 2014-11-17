《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月17日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
*工商时报：
--〞沪港通〞交易新制今日上路，不仅牵动4,000亿台币资金版块，也粗估至少影响数万户台湾大额投资人〞转台〞。为巩固收入来源，入选首波开放名单的六家台资券商打着研究、资讯、报价的〞三通模式〞招牌，进一步吸引投资客前来。
--发展物联网，国家通讯传播委员会(NCC)拟设专用频谱。为协助台湾产业尽早与物联网商机接头，NCC正参考国际做法，计画将500-600MHz的空白频谱（TV White Space）规画为提供产业发展智慧电表、穿戴装置及交通监控等物联网应用的专用频谱，这是台湾首次针对物联网产业规画专用频谱。
--彰化银行 委托书本周四寄发，第一金控 等公股金控将全面动员旗下客户网罗委托书。据悉，彰银总行已确定20日起，全面将委托书寄发给彰银股东，继先前加码战告一段落，各大公股金控火速展开第二阶段作战计画，全面对旗下客户展开总动员，以确保在董事会改选中公股席次。
*经济日报：
--监于大陆普遍出现缺工问题，市场传出苹果 为确保iPhone 6系列新机出货顺畅、满足市场需求，陆续提高两大代工厂鸿海 、和硕 的代工价。
--国发基金近期将重启多年不见的直接投资计画，将搭配产业政策、以投资总额无上限方式，孵育〞明日台积电〞及其他跨领域整合型的新兴企业。
--〞沪港通〞今日上路，台湾专业投资人可搭便车，透过券商复委托直接买大陆A股，为避免影响台股资金动能，财金首长信心喊话指出，外资已回来一半，加上上市柜公司第三季财报亮丽，台股仍具吸引力。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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