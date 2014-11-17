《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月17日

*工商时报：

--〞沪港通〞交易新制今日上路，不仅牵动4,000亿台币资金版块，也粗估至少影响数万户台湾大额投资人〞转台〞。为巩固收入来源，入选首波开放名单的六家台资券商打着研究、资讯、报价的〞三通模式〞招牌，进一步吸引投资客前来。

--发展物联网，国家通讯传播委员会(NCC)拟设专用频谱。为协助台湾产业尽早与物联网商机接头，NCC正参考国际做法，计画将500-600MHz的空白频谱（TV White Space）规画为提供产业发展智慧电表、穿戴装置及交通监控等物联网应用的专用频谱，这是台湾首次针对物联网产业规画专用频谱。

--彰化银行 委托书本周四寄发，第一金控 等公股金控将全面动员旗下客户网罗委托书。据悉，彰银总行已确定20日起，全面将委托书寄发给彰银股东，继先前加码战告一段落，各大公股金控火速展开第二阶段作战计画，全面对旗下客户展开总动员，以确保在董事会改选中公股席次。

*经济日报：

--监于大陆普遍出现缺工问题，市场传出苹果 为确保iPhone 6系列新机出货顺畅、满足市场需求，陆续提高两大代工厂鸿海 、和硕 的代工价。

--国发基金近期将重启多年不见的直接投资计画，将搭配产业政策、以投资总额无上限方式，孵育〞明日台积电〞及其他跨领域整合型的新兴企业。

--〞沪港通〞今日上路，台湾专业投资人可搭便车，透过券商复委托直接买大陆A股，为避免影响台股资金动能，财金首长信心喊话指出，外资已回来一半，加上上市柜公司第三季财报亮丽，台股仍具吸引力。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。