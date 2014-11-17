台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透台北11月17日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期总额为486.9亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行2,781.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为65亿台币，至周日累积超额准备为1,448亿台币、加计前期1%的超额准备为2,154亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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