金砖国家：11月14日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透11月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月14日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.19%，收报990.81点。
中国股市：沪综指连续第二日收跌，权重股回调致大盘持续调整
香港股市：小幅收高，受“沪港通”开通期望提振
中国汇市：人民币收低0.1%日内波动近百点，后市看法持续分化
============================================================================
巴西股市：受国有石油公司Petrobras 贪污丑闻拖累收低，该公司称将推迟发布季报，以便有更多时间来调查贪腐问题。指标股指Bovespa指数 收低0.14%，报51,772.40点。 拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，受PETROBRAS贪污丑闻拖累
============================================================================
南非股市：收平盘，虽然电子商务和媒体巨头Naspers 大涨9%，但金属价格重挫打压矿业类股下跌，抵消了涨势。指标Top-40绩优股指数 收高0.03%至45,134点，综合指数 微涨0.02%至50,598点。
南非汇市：兰特兑美元上扬，预计南非央行下周维持利率不变
============================================================================
印度股市：创下纪录收盘高位，在原油价格下滑以及数据显示通胀放缓之际，外资持续大举买入Asian Paints Ltd 等蓝筹股。指标BSE股指 收高0.38%报28,046.66点，创历史最高收位。NSE指数 亦上涨0.38%，收报8,389.90点，创纪录最高收盘水准。
印度汇市：印度卢比兑美元录得一周最大单日跌幅，因美元在全球范围内继续反弹，即便外资强劲买盘提振国内股市升至纪录高位。印度卢比兑美元 收报61.72/73，日内下跌0.2%，为前个周五以来最大单日跌幅，周四收盘价为61.5450/5600。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.91%，报1,002.960点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.04%，报547.96点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.76%，报47.1735卢布；卢布兑欧元 跌1.39%，报59.0500卢布。(完) (整理 王兴亚；审校 戴素萍)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选