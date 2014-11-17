金砖国家：11月14日股汇市收盘纵览

路透11月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月14日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.19%，收报990.81点。

中国股市：沪综指连续第二日收跌，权重股回调致大盘持续调整

香港股市：小幅收高，受“沪港通”开通期望提振

中国汇市：人民币收低0.1%日内波动近百点，后市看法持续分化

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巴西股市：受国有石油公司Petrobras 贪污丑闻拖累收低，该公司称将推迟发布季报，以便有更多时间来调查贪腐问题。指标股指Bovespa指数 收低0.14%，报51,772.40点。 拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，受PETROBRAS贪污丑闻拖累

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南非股市：收平盘，虽然电子商务和媒体巨头Naspers 大涨9%，但金属价格重挫打压矿业类股下跌，抵消了涨势。指标Top-40绩优股指数 收高0.03%至45,134点，综合指数 微涨0.02%至50,598点。

南非汇市：兰特兑美元上扬，预计南非央行下周维持利率不变

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印度股市：创下纪录收盘高位，在原油价格下滑以及数据显示通胀放缓之际，外资持续大举买入Asian Paints Ltd 等蓝筹股。指标BSE股指 收高0.38%报28,046.66点，创历史最高收位。NSE指数 亦上涨0.38%，收报8,389.90点，创纪录最高收盘水准。

印度汇市：印度卢比兑美元录得一周最大单日跌幅，因美元在全球范围内继续反弹，即便外资强劲买盘提振国内股市升至纪录高位。印度卢比兑美元 收报61.72/73，日内下跌0.2%，为前个周五以来最大单日跌幅，周四收盘价为61.5450/5600。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.91%，报1,002.960点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.04%，报547.96点。