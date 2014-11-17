中澳贸易：中国与澳大利亚共同宣布实质性结束中澳自由贸易协定谈判

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透北京11月17日 - 新华社周一报导，中国国家主席习近平与澳大利亚总理阿博特周一在堪培拉举行会谈，双方共同宣布实质性结束中澳自由贸易协定谈判。
据路透此前报导，中国与澳洲周一将签署一项自由贸易协定，对澳洲出口商开启数以十亿美元计的市场。
根据报导，对包括园艺产品与海鲜等总共占澳洲出口中国总值93%商品的关税，也将在2019年之前降为零。近期开始对澳洲煤炭征收的关税，也将在两年内取消 。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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