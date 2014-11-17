中澳贸易：中国与澳大利亚共同宣布实质性结束中澳自由贸易协定谈判

据路透此前报导，中国与澳洲周一将签署一项自由贸易协定，对澳洲出口商开启数以十亿美元计的市场。

根据报导，对包括园艺产品与海鲜等总共占澳洲出口中国总值93%商品的关税，也将在2019年之前降为零。近期开始对澳洲煤炭征收的关税，也将在两年内取消 。（完）