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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 08:54 BJT

中澳贸易：中国与澳大利亚共同宣布实质性结束中澳自由贸易协定谈判

路透北京11月17日 - 新华社周一报导，中国国家主席习近平与澳大利亚总理阿博特周一在堪培拉举行会谈，双方共同宣布实质性结束中澳自由贸易协定谈判。

据路透此前报导，中国与澳洲周一将签署一项自由贸易协定，对澳洲出口商开启数以十亿美元计的市场。

根据报导，对包括园艺产品与海鲜等总共占澳洲出口中国总值93%商品的关税，也将在2019年之前降为零。近期开始对澳洲煤炭征收的关税，也将在两年内取消 。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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