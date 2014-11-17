《全球主要国家债券发行预告》--11月17日-11月24日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/17 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/18 日本 12个月期贴现国库券 11/18 日本 20年期政府公债 11/18 西班牙 六个月和12个月期国库券 11/19 葡萄牙 标售国库券 11/20 法国 中期政府债券(BTAN)/指标关联债券 11/20 日本 三个月期贴现国库券 11/20 英国 2042年到期指数关联债券 11/20 日本 改善流动性标售 11/20 西班牙 债券标售 11/24 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/24 美国 发售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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