日本经济：首相顾问呼吁政府考虑支持经济的措施

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透东京11月17日 - 日本内阁官房参赞本田悦朗周一表示，日本第三季经济下滑“令人惊讶”，呼吁政府考虑支持经济的措施。
日本经济第三季意外陷入衰退，为日本首相安倍晋三推迟不受欢迎的上调消费税和提前大选铺路。
“这种情形下我们绝不应该讨论上调消费税。”本田悦朗说。
“讨论需侧重于如何支持日本经济。”本田悦朗告诉路透。
在意外的国内生产总值(GDP)数据公布前，外界原本就预计首相安倍晋三最快周二将宣布，推迟原定明年10月实施的二次上调消费税计划。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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