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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 09:26 BJT

日本经济：首相顾问呼吁政府考虑支持经济的措施

路透东京11月17日 - 日本内阁官房参赞本田悦朗周一表示，日本第三季经济下滑“令人惊讶”，呼吁政府考虑支持经济的措施。

日本经济第三季意外陷入衰退，为日本首相安倍晋三推迟不受欢迎的上调消费税和提前大选铺路。

“这种情形下我们绝不应该讨论上调消费税。”本田悦朗说。

“讨论需侧重于如何支持日本经济。”本田悦朗告诉路透。

在意外的国内生产总值(GDP)数据公布前，外界原本就预计首相安倍晋三最快周二将宣布，推迟原定明年10月实施的二次上调消费税计划。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
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