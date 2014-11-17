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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 09:00 BJT

我的钢铁网：11月14日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自11月14日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为10,743万吨，环比上周增加119万吨，同口径库存10,272万吨；其中澳矿5,558万吨，巴西1,901万吨，印度79万吨，贸易矿3,732万吨，精粉387万吨，球团225万吨，块矿1,023万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,064万吨，受APEC会议因素影响，疏港总量环比上周降3.5%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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