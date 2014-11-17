《新兴市场重要经济事件预告》--11月17日-11月24日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月17日(一)
塔吉克首都杜尚别--欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁Suma Chakrabarti访问塔吉克(至11月18日)。
新加坡--英国央行总裁卡尼在新加坡金管局发表年度演讲。
约翰内斯堡--南非央行副总裁Francois Groepe在非洲钞票研讨会开幕发表主旨演讲(0645)。
悉尼--2014年悉尼-中国企业论坛。香港财政司司长曾俊华将出席。
安曼--高层级研讨会，主题为性别、法律和公共政策：中东及北非的趋势(至11月18日)。
11月18日(二)
巴西利亚--巴西央行总裁托比尼可能在国会委员会就国家财政状况恶化发表讲话。
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。
比勒陀利亚--南非央行开始三日货币政策会议(至11月20日)。
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料不会宣布利率声明)
11月19日(三)
曼谷--泰国央行公布11月利率会议的会议纪录(0200)。
11月20日(四)
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
11月21日(五)
暂无重要经济事件。
11月24日(一)
维也纳--奥地利央行举行年会，主题为欧洲经济整合--“欧洲重新平衡的挑战--中东欧观点”(至11月25日)。奥地利央行总裁诺沃特尼、捷克央行总裁Miroslav Singer、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti以及波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)都将出席。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
尼日利亚首都阿布加--尼日利亚央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)。
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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