台湾金融：中华邮政储汇金购买大陆发行人债券，最快12月中上路

路透台北11月17日 - 台湾交通部邮电司官员周一表示，针对开放中华邮政储汇金购买大陆有价证券一事，目前持续修正法规，预估最快于12月中走完法规程序，届时中华邮政将能购买台湾国际板或香港点心债等大陆发行人发行的债券。

该名邮电司高层官员指出，所有法规修正细节均已和金管会及中央银行会商过，跨部会之间已无争议，在本周三(19日)公告征询期满后，即会迈入修法，但行政程序不须送行政院，只要走完交通部内部修正程序即可。

〞这个大陆曝险占储汇资金净值的0.6倍也是跟金管会沟通过的，没有问题。〞上述官员说。

中华邮政资金运用处处长潘裕帼表示，目前中华邮政储汇资金净值约1,000亿台币，未来法规开放大陆曝险可达净值的0.6倍即约600亿台币，但因目前台湾国际债及香港点心债的适合标的也不多，中华邮政储汇资金不可能投资这么多。

〞我们钱很多，就是希望多一个资金去化的管道。〞她说。

潘裕帼并指出，目前中华邮政储汇资金加计寿险部门投资台湾国际债的部位仅有约几十亿台币，即使未来可配置大陆发行人的资产，也不会是去化资金的主力，更不可能排挤该公司在台币公债的配置。

她表示在法规正式修订完成后，该公司最快也要到明年才能投入相关市场。

此次交通部预告修正的法令为〞邮政储金投资债券票券管理办法〞及〞邮政储金投资受益凭证及上市（柜）股票管理办法〞，把大陆地区有价证券纳入投资范围。