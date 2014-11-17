长江期货：中国期指持仓由高位回落，空方尾盘集中离场

上周五，股指期货持仓量开始由高位回落，四个合约合计减仓6218手至191,988手。从分钟数据不难发现，期指持仓量的下降主要来自最后一小时。配合行情观测，期指持仓量在最后一小时的下降对应着价格的快速反弹，收盘逆转全天低迷表现且收红。因此推测是空方尾盘集中离场。

上周五，前20名席位在IF1411、IF1412与IF1503合约上共持买单136,202手、卖单146,435手。主力净空持仓量10,233手，较前一交易日大幅减少2,037手。当前的主力席位净空持仓量为近8个月最低，佐证了空方尾盘集中离场。三个合约上，前20多方表现均胜前20空方一筹。在IF1411上，前20空方合计减仓3,828手，略超多方。在IF1412上，前20多方合计增仓1,087手，超过空方合计增仓958手。在IF1503上，前20多方合计增仓331手，前20空方合计减仓61手。主力合约上，中信期货、海通期货、南华期货、上海东证期货席位分别减持卖单1178手、747手、733手、514手，幅度较大。其中，传统的空方主力中信期货席位同时增持买单528手，在IF1411上转为净多头寸。三个合约合计观察，该席位净空持仓量由前一日的5671手大幅缩减至2,850手，这是该席位逾一年最低净空水平。此外，另一空头“大佬”海通期货席位的净空持仓量在上周五下降1,456手。(完)