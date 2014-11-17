方正中期：沪铜处于周期底部，适宜逢低做多

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
以下内容节选自11月17日的《期货日报》：
近期，中欧经济数据继续疲软引发市场的需求担忧，同时原油价格重挫，加上东欧局势再激化令市场避险情绪升温，不过市场仍对政府将出台刺激政策存在预期，导致铜价陷入窄幅振荡。自11月6日以来，沪铜主力合约经历了一波小幅反弹，从月内最低价46,510元/吨反弹至47,570元/吨附近，反弹幅度2.3%。沪铜在11月15日突破47,500元/吨之后，预计将继续上涨至49,000元/吨。
中长期来看，铜价仍存在较强的支撑。此外，中国经济在货币政策宽松和地产市场放松的背景下企稳成为必然，固定资产投资回升将带动铜消费。策略上，当前铜价处于周期底部，沪铜主力1501合约可在47,500元/吨附近逢低做多。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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