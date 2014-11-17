方正中期：沪铜处于周期底部，适宜逢低做多

以下内容节选自11月17日的《期货日报》：

近期，中欧经济数据继续疲软引发市场的需求担忧，同时原油价格重挫，加上东欧局势再激化令市场避险情绪升温，不过市场仍对政府将出台刺激政策存在预期，导致铜价陷入窄幅振荡。自11月6日以来，沪铜主力合约经历了一波小幅反弹，从月内最低价46,510元/吨反弹至47,570元/吨附近，反弹幅度2.3%。沪铜在11月15日突破47,500元/吨之后，预计将继续上涨至49,000元/吨。

中长期来看，铜价仍存在较强的支撑。此外，中国经济在货币政策宽松和地产市场放松的背景下企稳成为必然，固定资产投资回升将带动铜消费。策略上，当前铜价处于周期底部，沪铜主力1501合约可在47,500元/吨附近逢低做多。(完)

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