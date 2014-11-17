国际油市：美国原油价格持稳，市场正在消化日本经济重陷衰退的消息

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。
国际能源署(IEA)周五表示，由于中国经济增长放缓，而美国页岩油发展繁荣，油价短期内不大可能恢复至高位。
两名军方官员和一位目击者表示，伊拉克政府军周五推进到距离该国最大炼厂不足一公里处；这是自伊斯兰国夺取炼厂控制权以来，政府军距离这里最近的一次。
美国共和党控制的众议院周五批准了Keystone XL管线项目，但类似项目却难以在参议院获得足够支持；美国总统奥巴马指出，若该提案在国会获得通过，他可能动用否决权。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/徐文焰；审校 白云/李爽)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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