国际油市：美国原油价格持稳，市场正在消化日本经济重陷衰退的消息

日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。

国际能源署(IEA)周五表示，由于中国经济增长放缓，而美国页岩油发展繁荣，油价短期内不大可能恢复至高位。

两名军方官员和一位目击者表示，伊拉克政府军周五推进到距离该国最大炼厂不足一公里处；这是自伊斯兰国夺取炼厂控制权以来，政府军距离这里最近的一次。

美国共和党控制的众议院周五批准了Keystone XL管线项目，但类似项目却难以在参议院获得足够支持；美国总统奥巴马指出，若该提案在国会获得通过，他可能动用否决权。(完)

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