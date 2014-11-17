中信期货：上期有色金属指数受宏观因素主导，呈现先稳后抑走势

上周，上期有色金属指数先稳后抑，周初延续前周后期的企稳回升态势，但周四夜间至周五日间出现了调整，最终收于2,693.81，较前周回调10.76，跌幅0.40%。短期金属市场的表现主要受宏观形势的主导。上周初宏观形势平稳，加上美元指数涨势放缓，因此金属市场信心重塑，价格企稳回升。不过，周四，由于中国10月宏观数据显示出国内经济延续放缓趋势，加上美国公布的就业数据逊于预期，以及对于周五欧元区及核心国GDP数据的疑虑，金属价格调整回落。