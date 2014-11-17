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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 09:20 BJT

中信期货：上期有色金属指数受宏观因素主导，呈现先稳后抑走势

以下内容节选自11月17日的《期货日报》：

上周，上期有色金属指数先稳后抑，周初延续前周后期的企稳回升态势，但周四夜间至周五日间出现了调整，最终收于2,693.81，较前周回调10.76，跌幅0.40%。短期金属市场的表现主要受宏观形势的主导。上周初宏观形势平稳，加上美元指数涨势放缓，因此金属市场信心重塑，价格企稳回升。不过，周四，由于中国10月宏观数据显示出国内经济延续放缓趋势，加上美国公布的就业数据逊于预期，以及对于周五欧元区及核心国GDP数据的疑虑，金属价格调整回落。

预计上周后期市场的悲观情绪有望很快释放，因为10月中国宏观数据降幅有所收窄，且市场对于年底中国和欧洲的政策预期仍然较高，美国经济也维持较为乐观的经济前景。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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