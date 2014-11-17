中信期货：上期有色金属指数受宏观因素主导，呈现先稳后抑走势

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
以下内容节选自11月17日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数先稳后抑，周初延续前周后期的企稳回升态势，但周四夜间至周五日间出现了调整，最终收于2,693.81，较前周回调10.76，跌幅0.40%。短期金属市场的表现主要受宏观形势的主导。上周初宏观形势平稳，加上美元指数涨势放缓，因此金属市场信心重塑，价格企稳回升。不过，周四，由于中国10月宏观数据显示出国内经济延续放缓趋势，加上美国公布的就业数据逊于预期，以及对于周五欧元区及核心国GDP数据的疑虑，金属价格调整回落。
预计上周后期市场的悲观情绪有望很快释放，因为10月中国宏观数据降幅有所收窄，且市场对于年底中国和欧洲的政策预期仍然较高，美国经济也维持较为乐观的经济前景。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选