中国股市：沪港通正式启动首日，沪综指开盘上涨1.1%

路透北京11月17日 - 中国股市沪综指 周一受沪港通机制正式启动影响开盘上涨1.1%。沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）标志着上海和香港股市融合，也是中国首次容许境外个人投资者买卖A股，为资本帐户开放的一个步伐。

沪港通由国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)