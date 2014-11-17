中国股市：沪港通正式启动首日，沪综指开盘上涨1.1%

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透北京11月17日 - 中国股市沪综指 周一受沪港通机制正式启动影响开盘上涨1.1%。沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）标志着上海和香港股市融合，也是中国首次容许境外个人投资者买卖A股，为资本帐户开放的一个步伐。
中国股市沪综指 开盘报2,506.864点，涨28.040点，或1.13%，中国股市上证50指数 开高1.75%，上证180指数 开高1.62%，上证380指数 开高0.6%。
沪港通由国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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