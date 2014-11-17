期货日报：锌市供应紧张将支持沪锌偏强运行

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
以下内容节选自11月17日的《期货日报》：
近期，全球金融市场跌宕起伏，受益于经济持续增长，美股连创历史新高，欧元区通胀水平走低显示内需疲软，国际油价跌跌不休，而美元指数持续走强并突破88一线。伦锌自10月开始表现为重心下移，但低位支撑强劲，沪锌则维持区间波动。在中国经济下滑但微刺激政策不断的背景下，锌市场受益于基本面因素将维持振荡偏强格局。
全球市场来看，未来锌市供应紧张已成共识。未来锌市供应主要受制于几方面的因素，一是因矿山使用寿命到期导致大型矿山减产或停产。二是因矿山品位下降，部分矿山由露天开采转为地下开采，这或导致未来产量低于预期。三是精矿供应结构性紧张。中国是未来精矿增长的主要力量，但由于中国矿山小而分散，矿山出矿品位远低于海外将关闭的大型矿山，因此，精矿的结构性紧张不可避免。以上因素都将对锌价产生良好的支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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