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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 09:36 BJT

《全球汇市》美元兑日圆短暂升至七年高位，因日本经济陷入衰退

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2533 1.2521 +0.10 -8.82 1.3745

美元/日圆 116.24 116.27 -0.03 +10.39 105.30

欧元/日圆 145.68 145.58 +0.07 +0.66 144.73

美元/瑞郎 0.9581 0.9585 -0.04 +7.31 0.8928

英镑/美元 1.5684 1.5667 +0.11 -5.27 1.6556

美元/加元 1.1283 1.1287 -0.04 +6.24 1.0620

澳元/美元 0.8764 0.8743 +0.24 -1.67 0.8913

新西兰元/美元 0.7950 0.7903 +0.59 -3.12 0.8206

澳元/日圆 101.870 101.650 +0.22 +8.55 93.850

新西兰元/日圆 92.410 91.890 +0.57 +6.94 86.410

英镑/日圆 182.31 182.16 +0.08 +4.58 174.33

澳元/新西兰元 1.1016 1.1048 -0.29 +1.55 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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