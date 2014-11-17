中澳贸易：澳洲总理称，与中国达成自由贸易协定

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透悉尼11月17日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周一证实，已与中国完成自由贸易协定的协商，两国将在今日稍晚签署初步协议。
这意味着，中国将对澳洲农业出口商以及服务业开放规模数以十亿美元计的市场，同时资源富足的澳洲将放宽对中国投资的限制。
“我期待着在今天晚些时候进一步宣布这一具有里程碑意义的协议，”艾保德在一份声明中称。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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