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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 09:39 BJT

中澳贸易：澳洲总理称，与中国达成自由贸易协定

路透悉尼11月17日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周一证实，已与中国完成自由贸易协定的协商，两国将在今日稍晚签署初步协议。

这意味着，中国将对澳洲农业出口商以及服务业开放规模数以十亿美元计的市场，同时资源富足的澳洲将放宽对中国投资的限制。

“我期待着在今天晚些时候进一步宣布这一具有里程碑意义的协议，”艾保德在一份声明中称。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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