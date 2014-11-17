中投期货：豆粕市场内外环境有别，投资者追高需谨慎

以下内容节选自11月17日的《期货日报》：

CBOT大豆市场在结束持续3个月之久的弱势下跌后，自2014年10月初开始了新一轮反弹行情。美豆止跌反弹一方面源于产量基本得到确认后，市场关于增产的空头炒作情绪明显释放；另一方面在于美国内陆运输紧张，导致丰产的大豆无法对压榨企业形成有效供应，美国豆粕供不应求，吸引资金大举买入豆粕期货，豆粕强势上涨进一步刺激美豆进入反弹通道。

伴随全球大豆市场由供应主导向需求主导转变，CBOT大豆价格与4年多低点位置渐行渐远。外盘止跌反弹，与美国大豆市场高度相关的国内豆粕市场获得支撑，现货需求回暖，价格振荡企稳，期货市场买盘活跃，虽然盘中振荡剧烈，但价格重心逐渐抬高。鉴于后期全球大豆市场仍然处于供过于求的大格局之中，漫长的去库存化过程尚无法带领市场走出牛市，但在市场成功探底后，投资者可以保持波段反弹思路参与国内豆粕期货交易。(完)

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