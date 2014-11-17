《中国新债预测》国开行五期债利率预期不乐观，二级及资金面均承压

* 招标品种: 第23、25期增发债，第27-29期新发债

* 期限及金额上限：1/3/7年40亿元；5/10年50亿元

* 招标时间: 1/3/5年 11月18日9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 3.48%-3.80%；3.76%-4.00%;3.96%-4.11%；4.14%-4.25%；4.16%-4.30%

* 预测均值: 3.61%；3.92%；4.06%；4.20%；4.23%

路透上海11月17日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-10年五期债。路透调查显示，二级市场收益率反弹不止，加上密集IPO临近，资金面有所收紧，若央行不出手扶助流动性，机构对明日新债看法并不乐观，各期债利率预测均值分别为3.61%、3.92%、4.06%、4.20%和4.23%。

证监会上周核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板三家、创业板三家。这也是A股首次公开发行(IPO)再度重启后的第六批新股批文。11家公司的发行时间集中在11月24日-27日，其中今日仅有一只新股发行。

上海一银行交易员认为，整体来看，明日国开债前景不甚乐观。长债方面，因近日收益率反弹较多，因此即使较农发行有流动性优势，利率定位也不会有多少折让，甚至会继续抬升；短端方面，密集IPO对资金面已经开始产生影响，则令一年等短端承压。

今日现券市场收益率继续上行，幅度约10个基点(bp)，IRS亦上行惟幅度稍小，国债期货则连续五日走跌。

华中一银行交易并指出，明日国开行五至10年三期债属于新发，较此前增发品种有流动性不足的劣势，也可能推高利率定位。

不过一券商交易员表示，从央行此前操作情况来看，不排除会提前提供流动性支持，以缓和IPO压力等举措，因此要关注例行的公开市场操作，以及场外的SLO，或者SLF等消息。

农发行今日下午招标的五年、七年和10年三期增发债，中标收益率分别为4.0848%、4.2060%和4.2526%。对应投标倍数2.62倍、1.74倍和2.11倍。

明日五期债发行总额不超过220亿元人民币，一年和三年期品种为该行今年第23期 和25期 的增发债，五年、七年和10年则均为新发债。

具体发行条款如下：

第23、25增发债；27-29期新发债

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发行上限 1/3/7年40亿元；5/10年50亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：11月18日上午9:30-10:30

7/10年：11月18日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格/利率(荷兰式)招标方式

缴款日 11月20日

起息日 1年：9月15日

3年：10月17日

5/7/10年：11月20日

分销期 11/19-11/20

上市日 1年11月24日；3/5/7/10年11月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留