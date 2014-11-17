《专栏》中国基准利率的定义正在发生变化

（本文由路透中文特邀专栏作家王涵供稿，作者为兴业证券任首席宏观经济分析师，此文为“对中国货币金融体系“新常态”的理解”第一篇）

今年以来，中国整体的宏观调控政策，呈现非常明显的刺激与监管轮番推进的格局。以货币政策为例，2014年的货币政策总结下来就是一句话--“监管力度、银行行为，决定了央行的放松节奏”。上半年银监会对于表外业务监管出台了127号文，商业银行表外业务有所收缩，央行的定向降准就接踵而来了；到了下半年，银监会对于银行季末存款偏离度的考核新规出台，限制了商业银行季末冲存款的行为，同时发改委对于地方政府发债的约束更加严格，债务风险也倒逼商业银行对风险管理更加谨慎，于是回购利率开始下调、房地产政策转暖，也就顺理成章的出台了。

从逻辑上来说，大家很容易理解央行上述的行为。处于“三期叠加”的中国经济，结构调整是未来几年里经济工作中最重要的一环。但过去几年非标融资的野蛮生长，实际上使得全社会资源“绕道”再次流向了地产、基建等传统经济的龙头领域，这显然是与经济改革的方向所背离的。如果信用投向的结构不合理，显然央行在选择政策放松时就会投鼠忌器，这是央行过去几年政策“趋严“的核心原因。而一旦监管日趋严格、非标的野蛮扩张得到遏制，则央行政策也就可以回到正常状态中来了。尽管笔者认为，商业银行和央行这种“猫和老鼠”的博弈仍然会有反复的可能，但大的方向上来说，正如中国经济已进入“新常态”，货币政策也将逐渐进入“新常态”。

如何理解货币政策的“新常态”？笔者认为，至少有两个层面的变化是比较确定的：首先，“新常态”下货币政策“松”将是主基调；其次，公开市场利率将取代传统的存贷款利率，成为货币政策“新常态”下的基准利率。而这一切的变化，都源自于过去几年一个重要指标—外汇占款—的变化。

回顾历史数据可以发现，在2005-2011年期间，中国外汇储备大幅增加的同时，每年由于外币流入结汇所导致的央行被动人民币投放--外汇占款年增幅都在2.5-3万亿人民币左右。这部分资金带来了相同规模的存款和基础货币扩张。考虑到商业银行75%的贷存比限制（四倍杠杆），意味着2005-2011年期间，商业银行体系的放贷能力因此而出现了10-12万亿人民币的年均增长。由于外汇占款导致商业银行存款、超储过剩，如何通过准备金率、公开市场操作等手段，回收过剩的流动性，是那一阶段央行调控面临的主要矛盾。

通过上述的分析，则就可以得出结论， 2005-2011期间，央行的货币政策操作过程中，“收紧”是常态。同时，由于商业银行放贷能力充裕，类似美联储那种通过公开市场短端利率的调控影响银行同业负债成本，进而传导至实体经济的方式难以奏效。因此，在2005-2011年期间，央行直接调控商业银行对私人部门的投、融资利率（存贷款利率）变成了主要手段之一。即在那个阶段，存贷款利率具有作为基准利率的经济基础。 然而，2012年以来外汇占款扩张速度大幅放缓。2012全年外汇占款增长不足5000亿人民币， 2012年初至2014年9月底，外汇占款在11个季度内只增长4.1万亿人民币，年化增长率仅为5.6%，远低于2002-2011年期间平均30%左右的增速。外汇占款扩张放缓、存款增长不足进而导致银行放贷能力吃紧已经成为主要矛盾。而过去几年非标融资的快速扩张，也显示传统意义上的存贷款融资模式随着外汇占款这一“源头”的收缩，开始无法满足全社会扩张的融资性需求。

综上所述，可以得出结论。如果认为经常项目收缩、汇率政策调整等因素，都意味着外汇占款的低增长将呈现“常态化”，则央行货币政策的主要目标，就应该从“吸收过剩的基础货币”转向“投放基础货币”。这种角色的转变，即是本文前面所说的货币政策新常态的第一层含义。

第二个问题是当前中国的基准利率到底是什么。显然随着存款不足，商业银行的同业拆借变得日益频繁，商业银行负债端中同业负债的扩张速度也开始大幅上升。在这样的背景下，公开市场利率也就开始逐渐具备了基准利率的功能。公开市场利率（部分）取代存贷款利率，成为新的基准利率，笔者认为这是货币政策“新常态”的第二重含义。