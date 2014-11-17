《中国国债发行日程表》--11月17日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) 财政部 *280 10年 *周三招标 续发记账式国债 *11/20-11/24 *11/26 财政部 *260 50年 *周五招标 记账式国债 *11/24-11/26 *11/28 财政部 280 7年 *3.5468% 续发记账式国债 11/17-11/18 11/20 财政部 180 3年 5.00% 凭证式储蓄国债 11/10-11/19 -- 120 5年 5.41% 凭证式储蓄国债 11/10-11/19 -- 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 11/26 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/3 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 12/10 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 12/12 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/17 财政部 -- 2年 -- 记账式国债 12/24 2、即将或正在代理发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 --------------------------------------------------------------------------------------------- 3、地方政府自发自还: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) -------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) (整理 边竞；审校 丁淑琴)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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