版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 10:11 BJT

《中国国债发行日程表》--11月17日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率     债券类型        发行时间      上市时间
          (亿元人民币) 
  
  财政部     *280    10年    *周三招标   续发记账式国债   *11/20-11/24   *11/26
  财政部     *260    50年    *周五招标   记账式国债       *11/24-11/26   *11/28             
  财政部      280     7年     *3.5468%   续发记账式国债    11/17-11/18    11/20 
  财政部      180     3年       5.00%    凭证式储蓄国债    11/10-11/19     --
              120     5年       5.41%    凭证式储蓄国债    11/10-11/19     --  
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     11/26
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     12/3
  财政部      --      1年       --       记账式国债         12/10
  财政部      --    三个月      --       贴现国债           12/12
  财政部      --     10年       --       记账式国债         12/17
  财政部      --      2年       --       记账式国债         12/24
    
2、即将或正在代理发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)
---------------------------------------------------------------------------------------------
暂无    
---------------------------------------------------------------------------------------------
    
3、地方政府自发自还:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
--------------------------------------------------------------------------------------------
暂无
--------------------------------------------------------------------------------------------
   
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)

 (整理 边竞；审校 丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐