《交易视点》中国债市收益率回调安全边际提高，勿恐慌性减仓--中信证券

路透上海11月17日 - 中国中信证券 最新报告认为，对债市来说，现券收益率回调后，目前安全边际明显提高，10年期金融债在4.1-4.3%附近基本达到合理水平，不建议恐慌性减仓；仓位偏低的投资者建议暂且观望，可在4.3%以上择机参与。

前瞻地看，实体经济融资需求偏弱以及表外融资受限等因素尚未出现改善；房地产和私人投资持续低迷，基建投资高增长的可持续性堪忧，经济下行压力仍然较大；CPI低位徘徊以及PPI同比增速进一步走低显示实体经济需求依旧疲弱。

三季度以来，央行已陆续下调正回购利率共40个bp，并通过MLF向金融机构注入中期流动性，而上周又传闻央行还将为部分中小型银行增加数百亿流动性，在经济止跌回升势头未现之前，宽松政策还将维持。

对于债券市场来说，经济疲软及温和的通胀水平使得市场面临的风险较小，而央行仍将维持目前宽松的资金面。对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**经济疲态仍在延续**

10月份工业增加值同比增速降至7.7%，基本符合我们的预期；环比折年率从11.4%回落至6.4%，较三季度平均的环比增速有所下降，从环比增速来判断经济下行的趋势仍在延续。

与此同时，10月份发电量的同比增速也从上个月的4.1%下滑至1.9%，环比增速更从22.7%回落至-9.2%。

在经济面临下行压力的背景下，三季度央行进行大规模的MLF为实体经济注入流动性，同时三次下调回购利率引导融资成本下行。

前瞻地看，如果四季度能够保持目前的宽松局面，工业增速有望保持在7.5-8.0%之内，而如果货币条件进一步收紧，实体经济仍面临较大的下行压力。

**货币条件偏紧**

10月份新增人民币贷款为5,483亿，基本符合全年信贷投放规律；从信贷结构来看，中长期贷款的规模相对稳定，短期贷款和票据波动较为剧烈。

由于表外融资受限，社融总量的同比增速继续下滑；M2同比增速下滑0.3个百分点至12.6%，从增速水平来看货币条件仍然偏紧。

前瞻地看，经济下行的趋势还在延续，但货币条件偏紧依然钳制增长反弹，货币政策仍有必要保持相对宽松。

**四季度通胀压力较小**

10月份CPI同比增速持平于1.6%，环比增速为0，其中非食品价格环比上涨0.2%，食品价格环比下跌0.2%。10月份季调后的CPI环比折年率维持在0%附近，PPI的环比折年率进一步下跌至-6.0%。

四季度的CPI同比将呈现前低后高，如果按照目前的趋势环比估算，四季度的CPI同比都将在1.5-2.0%之内，目前来看11月份CPI可能在1.5-1.6%。

由于去年四季度PPI的环比增速不低，受此影响四季度PPI同比跌幅将进一步扩大。(完)