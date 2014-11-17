中国债市动态：现券收益率续涨但幅度收窄，后续反弹空间仍待观察

路透上海11月17日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率升势未止，但幅度较前几日明显收窄，同时伴随一些新增试探性买盘身影。交易员认为，结合利率互换市场和国债期货走势来看，债市偏弱势头尚未终结，收益率后续反弹空间还有待观察。

他们并称，政策性金融债已空窗数日，在二级市场没有明显方向的时候，可以先观望一下下午招标的农发行三期债，以及国开行明日五期新债的表现。

上海一银行交易员表示，早盘现券收益率续升3-4个基点(bp)，IRS也同步上行。对如今的市况，“不要太恐慌，(收益率)反弹还没结束，但速度慢下来了。”

剩余期限逾九年的国开行140205券最新报价 在4.1300%/4.0600%，上日尾盘为4.1000%/4.0700%。

国泰君安债券研究团队最新策略周报认为，市场在极度乐观之后开始迎来下跌。目前最好的策略是“等待”，不要急于对市场未来涨跌下一个“牛熊”的结论。利率债方面，要适当谨慎，降低仓位。

华中一券商交易员指出，随着近日现券收益率快速反弹，一些试探性买盘也有所增加，导致盘中收益率出现小幅反复。不过这种买盘力道暂时较为有限，还不足以影响大势。

另外，下午农发行将招标发行三期固息债，期限五年、七年和10年。在机构对10年国开债收益率反弹至什么位置才可介入未达成统一意见时，可以先观望一下一级市场需求恢复情况。

受北京召开APEC会议影响，银行间市场最近一次政策性金融债发行是在11月4日。本周起，农发行、国开行开始陆续恢复新债招标。除农发行外，国开行明日将招标发行至多220亿元人民币五期固息债，期限1-10年。