中国债市动态：现券收益率续涨但幅度收窄，后续反弹空间仍待观察

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透上海11月17日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率升势未止，但幅度较前几日明显收窄，同时伴随一些新增试探性买盘身影。交易员认为，结合利率互换市场和国债期货走势来看，债市偏弱势头尚未终结，收益率后续反弹空间还有待观察。
他们并称，政策性金融债已空窗数日，在二级市场没有明显方向的时候，可以先观望一下下午招标的农发行三期债，以及国开行明日五期新债的表现。
上海一银行交易员表示，早盘现券收益率续升3-4个基点(bp)，IRS也同步上行。对如今的市况，“不要太恐慌，(收益率)反弹还没结束，但速度慢下来了。”
剩余期限逾九年的国开行140205券最新报价 在4.1300%/4.0600%，上日尾盘为4.1000%/4.0700%。
国泰君安债券研究团队最新策略周报认为，市场在极度乐观之后开始迎来下跌。目前最好的策略是“等待”，不要急于对市场未来涨跌下一个“牛熊”的结论。利率债方面，要适当谨慎，降低仓位。
华中一券商交易员指出，随着近日现券收益率快速反弹，一些试探性买盘也有所增加，导致盘中收益率出现小幅反复。不过这种买盘力道暂时较为有限，还不足以影响大势。
另外，下午农发行将招标发行三期固息债，期限五年、七年和10年。在机构对10年国开债收益率反弹至什么位置才可介入未达成统一意见时，可以先观望一下一级市场需求恢复情况。
受北京召开APEC会议影响，银行间市场最近一次政策性金融债发行是在11月4日。本周起，农发行、国开行开始陆续恢复新债招标。除农发行外，国开行明日将招标发行至多220亿元人民币五期固息债，期限1-10年。
五年期国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.626元，跌0.122元或0.13%。(完) (发稿 李宏薇；审校 吴云凌)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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