台湾债市：五年公债殖利率续跌至一个月低位，美债偏多给予支撑

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透台北11月17日 - 台湾指标五年公债103/15 周一盘初殖利率续创一个月低位。交易商指出，美债10年券殖利率在亚洲早盘跌破2.3%的整数关卡，给予台债一定激励，交易商盘初倾向偏多交投，本周估有机会测试年线1.13%位置。
市场人士指出，尽管五年券盘面气势不弱，但流动性已差，加上年底在即，交易商的追价意愿仍受到考验，成为盘面变数。他们指出，除非美债殖利率仍一路向下测试，将给予台债较强的持券信心，否则五年券殖利率本周看来仍是持平至缓下，有可能1基点1基点缓步测试。
〞流动性和年底因素是最大的利空，虽然盘面看起来还不错，但我认为不会一头热。〞一本地大型证券商交易员说。
五年券103/15殖利率盘中前低在10月17日报1.1270%。
交易员并指出，五年券当前扮演带盘角色，强势表现引领10年现券103/13 及R券103/13R 殖利率随之下跌，但两券成交量较低且买盘有限，预估本周1.60%即为底部。
交易员预估今日指标五年债将在1.13-1.15%间交投，10年券103/13R区间估在1.60-1.63%。
美国长期公债价格周五连升第三日，因机构买家对美国通胀温和放心，认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)会维持较低利率更长时间，遂追捧公债。指标10年期公债 尾盘价格升6/32，收益率报2.32%，周四尾盘报2.34%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.13-1.15%
* 10年公债103/13R ：1.60-1.63%
本地时间9:42时最新报价：
* 103/15期五年公债殖利率跌1.96基点报1.1340%，成交40.5亿台币。
* 103/13R期10年公债殖利率跌1.65基点报1.6140%，成交仅1.5亿台币。
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