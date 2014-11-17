台湾债市：五年公债殖利率续跌至一个月低位，美债偏多给予支撑

市场人士指出，尽管五年券盘面气势不弱，但流动性已差，加上年底在即，交易商的追价意愿仍受到考验，成为盘面变数。他们指出，除非美债殖利率仍一路向下测试，将给予台债较强的持券信心，否则五年券殖利率本周看来仍是持平至缓下，有可能1基点1基点缓步测试。