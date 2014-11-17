《汇市简讯》美元/日圆仍偏弱，外资持续抛售

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
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* 今天外资对美元/日圆抛售量不小。
* 卖盘仍在持续，目前低位为116.00，能否跌破有待观察。
* 震荡走势令许多日本市场人士人保持观望。
* 周三日本央行政策宣布前风险偏高，首相安倍晋三下午返国。
* 有报导称，日本央行总裁可能对安倍以及最近一次宽松以抵销消费税冲击的效果感到不满。(完)
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路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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