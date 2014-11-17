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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 09:51 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍偏弱，外资持续抛售

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* 今天外资对美元/日圆抛售量不小。

* 卖盘仍在持续，目前低位为116.00，能否跌破有待观察。

* 震荡走势令许多日本市场人士人保持观望。

* 周三日本央行政策宣布前风险偏高，首相安倍晋三下午返国。

* 有报导称，日本央行总裁可能对安倍以及最近一次宽松以抵销消费税冲击的效果感到不满。(完)

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