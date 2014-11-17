日本已公布经济指标--2014/11/17

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.4% p +1.8% r 12月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +2.5% +2.6% 11月27日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +3.0% +3.1% 11月27日 -- 工业生产(m/m) 9月 +2.9% r -1.9% r 11月27日 -- 失业率 9月 3.6% @ 3.5% @ 11月27日 -- 贸易收支(亿日圆) 9月 逆差9,583 逆差9,485 11月19日 逆差10,500 所有家庭实质支出(y/y) 9月 -5.6% -4.7% 11月27日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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