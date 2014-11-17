芝加哥期市：美国小麦连涨六日且接近三个月高位，大豆和玉米亦扬升

监管单位周五公布的报告显示，至11月11日当周，大型投机客增持CBOT玉米期货净多仓。

商品期货交易委员会(CFTC)的周度交易报告也显示，包括对冲基金在内的非商业交易商，增持CBOT小麦净空仓，对大豆则转持净多仓。

民间分析机构Informa Economics周五在给客户的报告中表示，调升2015作物年玉米种植面积预估至8,833.1万英亩，将2015作物年大豆种植面积的预估调降为8,832.2万英亩。

如果预估准确，大豆的种植面积仍将为纪录新高。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 562.25 1.75 +0.31% +3.59% 521.33 78

CBOT玉米 383.25 1.50 +0.39% +1.32% 368.41 66

CBOT大豆 1031.50 9.00 +0.88% -1.55% 994.47 51

CBOT稻米 $11.89 -$0.09 -0.71% -1.08% $12.52 49

美国原油 $75.76 -$0.06 -0.08% -0.08% $80.48 34

汇率

欧元/美元 $1.254 $0.002 +0.13% +0.50%

美元/澳元 0.877 0.002 +0.25% +0.52%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/陈宗琦；审校 白云/戴素萍/徐文焰)