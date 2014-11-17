芝加哥期市：美国小麦连涨六日且接近三个月高位，大豆和玉米亦扬升

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
监管单位周五公布的报告显示，至11月11日当周，大型投机客增持CBOT玉米期货净多仓。
商品期货交易委员会(CFTC)的周度交易报告也显示，包括对冲基金在内的非商业交易商，增持CBOT小麦净空仓，对大豆则转持净多仓。
民间分析机构Informa Economics周五在给客户的报告中表示，调升2015作物年玉米种植面积预估至8,833.1万英亩，将2015作物年大豆种植面积的预估调降为8,832.2万英亩。
如果预估准确，大豆的种植面积仍将为纪录新高。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 562.25 1.75 +0.31% +3.59% 521.33 78
CBOT玉米 383.25 1.50 +0.39% +1.32% 368.41 66
CBOT大豆 1031.50 9.00 +0.88% -1.55% 994.47 51
CBOT稻米 $11.89 -$0.09 -0.71% -1.08% $12.52 49
美国原油 $75.76 -$0.06 -0.08% -0.08% $80.48 34
汇率
欧元/美元 $1.254 $0.002 +0.13% +0.50%
美元/澳元 0.877 0.002 +0.25% +0.52%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/陈宗琦；审校 白云/戴素萍/徐文焰)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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