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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 15:52 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月17日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
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 *国开行         40             1        周二招标     固息增发债    11/19-11/20
                 40             3        周二招标     固息增发债    11/19-11/20
                 50             5        周二招标     固息金融债    11/19-11/20
                 40             7        周二招标     固息金融债    11/19-11/20
                 50            10        周二招标     固息金融债    11/19-11/20
                          (第23、25期增发债及第27-29期新发债)
  农发行        *60             5       *4.0848%      固息增发债    11/18-11/20
                *60             7       *4.2060%      固息增发债    11/18-11/20
                *60            10       *4.2526%      固息增发债    11/18-11/21
                           (分别为今年第45、42及27期增发债)

  注: *表示新增。(完)

 (整理 边竞；审校 李宏薇)
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