《中国金融债发行日程表》--11月17日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 40 1 周二招标 固息增发债 11/19-11/20 40 3 周二招标 固息增发债 11/19-11/20 50 5 周二招标 固息金融债 11/19-11/20 40 7 周二招标 固息金融债 11/19-11/20 50 10 周二招标 固息金融债 11/19-11/20 (第23、25期增发债及第27-29期新发债) 农发行 *60 5 *4.0848% 固息增发债 11/18-11/20 *60 7 *4.2060% 固息增发债 11/18-11/20 *60 10 *4.2526% 固息增发债 11/18-11/21 (分别为今年第45、42及27期增发债) 注: *表示新增。(完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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