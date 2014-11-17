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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 10:51 BJT

日本经济：内阁官房长菅义伟称，严峻经济形势下首相将推出各种举措

路透11月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟表示：

* 必须密切关注包括库存调整在内的经济形势

* 将通过分析经济数据，合理决定是否上调消费税

* 在“严峻的经济形势”下，首相安倍晋三预计将推出各种举措。(完)
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