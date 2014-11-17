台湾汇市：台币实质交易走贬，因日圆与台股疲弱

路透台北11月17日 - 台币兑美元 实质交易价位周一下跌，但贬值幅度受限。交易员指出，早盘先反映日本第三季国内生产总值(GDP)意外下滑题材，不过随着美元兑日圆冲高回落，台币实质价位也在30.70关前止稳。

他们并称，台股早盘表现疲弱，不过外资尚未有明显进出。盘中将持续观察日圆、韩元以及台股表现，若午后证交所数据显示外资转为卖超，台币可能会更趋弱势。

〞早盘先反应一下日圆的题材，台股也蛮弱的。〞一位外商银行交易人士说。

交易员并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.630-30.700。

盘初台币主要交易区间在30.665-30.682；上交易日主要区间在30.634-30.652。

本地时间10:10，大盘加权股价指数 下跌1.07%，报8,886.80点。

日本经济第三季意外陷入衰退，为日本首相安倍晋三推迟不受欢迎的上调消费税和提前大选铺路。安倍甫于两年前接下首相大位。日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度略扩大；一个月远汇报价 暂报在30.668/30.681左右，上日纽约盘收在30.700。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.630-30.700

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