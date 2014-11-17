《交易视点》获利回吐盘限制中国信用债市场表现--中信证券

路透上海11月17日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，上周公布的多项数据反映偏弱基本面和偏宽松货币政策预期，整体利好债市；但收益率不降反升，且周中调整明显，投资者情绪在前期收益率降幅较大背景下略转谨慎，获利回吐行为在很大程度上限制了市场表现。

**短融收益率下行空间有限**

上周资金利率继续回落，资金面维持宽松，1年期各等级短融收益率基本稳定，与上上周持平。

偏弱金融数据和基本面将促使央行继续维持宽松货币政策，资金面料将继续宽松，7天回购利率将维持相对较低水平。

由于前期收益率下行过猛，近一月已下行60BP左右，上周1年短融及1年国开债分别略回调0BP、2BP至4.05%、3.60%左右，短端收益率面临调整压力。

目前短融产品与资金利差约为历史均值水平，短端收益率大幅下行空间有限，但大幅反弹的压力亦不大。从偏长期来看，偏稳定资金面和较好的资金利差仍使短端产品具有较好的配置价值。继续建议择机配置票息偏高、但风险相对可控的低评级品种。

**中票配置机会好于金融债**

上周中票市场收益率基本稳定、略有下行，5年AAA中票收益率持平于4.50%左右。

上周公布宏观经济及金融数据，10月工业增加值同比增速回落0.3个百分点值7.7%、低于市场预期，10月新增贷款和社融5483亿、6627亿，较9月大幅回落。

上述数据仍然反映偏弱基本面和偏宽松货币政策预期，整体利好债市；但收益率不降反升，且周中调整明显，投资者情绪在前期收益率降幅较大背景下略转谨慎，获利回吐行为在很大程度上限制了市场表现。

短期内金融债在偏弱基本面、略转向投资情绪的带动下将维持窄幅震荡走势；高等级债券将追随利率债同向波动；

低评级债券受票息因素影响总体应好于金融债和高等级债券，信用利差仍有进一步压缩的空间。总体而言，信用产品配置机会好于金融债，配置盘可以继续考虑非周期性行业产业债。

**高票息城投债具有较好配置和防御价值**

上周城投债收益率继续下行，7年提前还本的中西部地级城投债收益率下行至5.15%左右的水平、较上上周下行15BP。

交易所低评级城投债，受投资者情绪变化影响较为明显，收益率上行10-20BP。

总体而言，偏稳定资金面使高票息产品具有较好的配置和防御价值。而城投债相对于一般的产业债，又具有较明显的政府信用预期，而具有更好的配置价值。

短期内受市场环境影响，银行间市场城投债收益率降幅将有所放缓，交易所市场城投债收益率波动较大、但总体反弹压力或有限。

**个券推荐**

上周共有87只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,185.90亿元。

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