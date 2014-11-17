金属期市：伦铜触及两周高位，受美国经济改善迹象提振

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
美国零售商大多公布10月销售强劲，表明美国消费者支出意愿上升，可能有助于经济维持快速成长步伐。
日本经济第三季意外陷入衰退，为日本首相安倍晋三推迟不受欢迎的上调消费税和提前大选铺路。
中国10月金融数据令市场失望，其中新增人民币贷款明显低于预期，M2增速更创下七个月新低. 这引发对经济加速下滑的担忧，并促使部分经济学家敦促政府加大刺激举措，包括降息。
商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，随着金价下跌，黄金期货和期权对冲基金和基金经理人连续第三周削减多头仓位，至一个月来最低。他们还削减铜的空仓。
中国统计局周六公布数据显示，中国10月精炼铜产量较上年同期增加13.6%至732,746吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/李爽 审校 杜明霞/张荻)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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