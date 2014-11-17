金属期市：伦铜触及两周高位，受美国经济改善迹象提振

美国零售商大多公布10月销售强劲，表明美国消费者支出意愿上升，可能有助于经济维持快速成长步伐。

日本经济第三季意外陷入衰退，为日本首相安倍晋三推迟不受欢迎的上调消费税和提前大选铺路。

中国10月金融数据令市场失望，其中新增人民币贷款明显低于预期，M2增速更创下七个月新低. 这引发对经济加速下滑的担忧，并促使部分经济学家敦促政府加大刺激举措，包括降息。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，随着金价下跌，黄金期货和期权对冲基金和基金经理人连续第三周削减多头仓位，至一个月来最低。他们还削减铜的空仓。

中国统计局周六公布数据显示，中国10月精炼铜产量较上年同期增加13.6%至732,746吨。(完)

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