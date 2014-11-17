中国财政：继续实施积极财政政策，进一步深化税收制度改革--副财长

路透北京11月17日 - 中国财政部副部长王保安表示，中国将继续实施积极的财政政策，进一步深化税收制度改革，不断落实和完善税收政策。

财政部网站援引他在出席第18届中韩税收政策交流会的讲话称，中国经济运行总体保持在合理区间，改革红利不断释放，新的增长动力正在生成。但是国际国内经济下行压力大，周期性、结构性因素叠加。

“当前，中国正处于全面深化改革的起始阶段，新一轮全面深化财税体制改革的方案已经公布，完善税收制度是重要内容，目标就是要构建有利于科学发展、社会公平和市场统一的税收制度体系。”王保安称。

他指出，要全面完成营业税改征增值税试点，促进服务业发展；健全消费税制度，进一步发挥其促进节约资源、环境保护和调节收入分配的作用；研究建立健全综合和分类相结合的个人所得税制度，加大对收入分配的调节力度。

进一步推进资源税改革，扩大从价计征的范围，促进资源节约和环境保护；稳步推进房地产税立法与改革；按照正税清费的原则，积极推进环境保护税费改革，开展清理规范税收优惠相关工作。