澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆跳涨，因日本经济在第三季陷入衰退

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
这项疲弱的数据，为日本首相安倍晋三推迟不受欢迎的上调消费税和提前大选铺路。安倍甫于两年前接任首相。
这也为日本央行上月扩大刺激计划的决定提供正当理由，并引发日本投资人可能去海外追求更高收益的臆测。
澳元兑美元 持坚于0.8778美元，受澳洲政府将与中国签署一项自由贸易协定，中国将对澳洲出口商开放市场的消息提振。
数据显示，新西兰第三季经通胀调整的零售销售跳升1.5% ，升幅远高于预期，起到了明显提振经济成长的作用。新西兰元受到该数据的提振。
新西兰元 因此升至两周高位0.7959美元，远高于近期低点0.7660美元。(完)
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路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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