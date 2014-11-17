《交易视点》RQDII启动对离岸人民币债券走势影响值得关注--中信证券

路透上海11月17日 - 中国中信证券 最新海外债券市场周报认为，尽管目前离RQDII正式投资境外市场尚有时日，但我们认为其影响值得关注。

离岸人民币债市的“优势”品种，即收益率偏高的未评级国企债券和部分优质房企债券，将会是RQDII重点关注的品种。

因此，在国内经济增长低迷、CNH市场流动性短期改善程度有限及RQDII正式启动的背景下，我们继续建议投资者关注BB-级以上债券、未评级的大型国企债券以及受益于国内房企中票融资渠道放开的离岸人民币债券。

**人民币资本项下开放提速**

沪港通将于11月17日正式启动，香港金管局宣布同日起取消香港居民每日兑换人民币2万元的限额。香港居民的人民币现钞兑换和银行对香港居民的人民币贷款和融资限制亦将不再适用。

央行发布《中国人民银行关于人民币合格境内机构投资者境外证券投资有关事项的通知》，允许人民币合格境内机构投资者（RQDII）以自有人民币资金或募集境内机构和个人人民币资金，投资于境外金融市场的人民币计价产品。

从历史经验和交易投资需求看，人民币国际化迫切需要一个规模大、流动性好的离岸市场支撑。

目前，发展离岸人民币市场的当务之急是，不断拓宽资本项下渠道，扩大人民币流出通道，并提高离岸人民币的“境外循环”比例。

因此，本周即将启动的香港人民币无限额兑换、沪港通和人民币合格境内机构投资者是人民币国际化的重要里程碑，标志着人民币国际化正在从贸易项下逐步向资本项下开放转变。

其所带来的结果将为：一是离岸人民币市场迎来发展良机。预计在港人民币存款规模重新回到快速增长通道；二是离岸人民币的乘数效应将会显现，有助于香港金融机构推出和发售各类人民币理财产品。

**人民币国际化的未来发展方向**

（1）推进境内金融市场开放，从而降低资本项目开放导致大规模资本流动的风险。如果国内债券市场的开放度能够提升到8%的各国平均水平，那么意味着境外机构持有国内债券的规模将从当前的~6300亿元上升到至少2.5万亿元的水平；

（2）在保持人民币汇率稳定的同时，进一步推动人民币汇率改革，扩大人民币双向波动幅度，以增加投机者成本，抑制短期资本跨境流动；

（3）继续大力发展离岸人民币市场。(完)