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亚洲 | 2014年 11月 18日 星期二 07:16 BJT

****主要国家经济指标预测--11月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值      前值
    
    11月18日(二)
    0930  英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   10月         +0.1%       持平
                             (较上年同期)                                +1.3%      +1.2%
              零售物价指数(RPI) (较前月)                                 +0.1%      +0.2%
                            (较上年同期)                                 +2.3%      +2.3%
              扣除抵押贷款的RPI(较前月)                                   持平      +0.2%
                           (较上年同期)                                  +2.3%      +2.3%
    0930  英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)           10月         -1.6%      -0.6%
                                     (较上年同期)                        -8.3%      -7.4%
                                 产出物价(较前月)                        -0.2%      -0.1%
                                     (较上年同期)                        -0.2%      -0.4%
                             核心产出物价(较前月)                         持平      -0.1%
                                     (较上年同期)                        +0.8%      +0.8%
    1000  德国ZEW经济景气判断指数                           11月         正0.5      负3.6
                 现况指数                                                正1.8      正3.2
    1330  美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)           10月         -0.1%      -0.1%
                                        (较上年同期)                     +1.3%      +1.6%
             核心最终需求PPI(较前月)                                     +0.1%       持平
                            (较上年同期)                                 +1.5%      +1.6%
    1500  全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数              11月            55         54
    2100  美国整体净资本流动(亿美元)                         9月           --   净流入745
          外国购买美国公债(亿美元)                                         --   净买入257
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                10月           --       -0.4%
                                (较前月)                                   --       -0.3%

            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         现值     预估值
    
    11月16日(日)
    2350  日本国内生产总值(GDP)(较前季)                      第三季       -0.4%      +0.5%
                               (环比年率)                                 -1.6%      +2.1%

    11月17日(一)
    0030  澳洲新车销售                                         10月       -1.6%         -- 
    0900  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                          9月     顺差4.8         -- 
                全球贸易收支(亿欧元)                                  顺差20.14         -- 
    1000  欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)                    9月     顺差185         --
    1330  美国纽约联储制造业指数                               11月       10.16      11.00
    1415  美国工业生产(较前月)                                 10月       -0.1%      +0.2%
              制造业产出(较前月)                                          +0.2%      +0.3%
              产能利用率                                                  78.9%      79.3%
    (完)
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