主要国家经济指标预测--11月18日****

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月18日(二) 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% 持平 (较上年同期) +1.3% +1.2% 零售物价指数(RPI) (较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +2.3% +2.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) 持平 +0.2% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 10月 -1.6% -0.6% (较上年同期) -8.3% -7.4% 产出物价(较前月) -0.2% -0.1% (较上年同期) -0.2% -0.4% 核心产出物价(较前月) 持平 -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 11月 正0.5 负3.6 现况指数 正1.8 正3.2 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.1% (较上年同期) +1.3% +1.6% 核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +1.5% +1.6% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 55 54 2100 美国整体净资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入745 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入257 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- -0.4% (较前月) -- -0.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月16日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -0.4% +0.5% (环比年率) -1.6% +2.1% 11月17日(一) 0030 澳洲新车销售 10月 -1.6% -- 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 顺差4.8 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差20.14 -- 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 顺差185 -- 1330 美国纽约联储制造业指数 11月 10.16 11.00 1415 美国工业生产(较前月) 10月 -0.1% +0.2% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.3% 产能利用率 78.9% 79.3% (完)
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至一周半低点每吨76.08美元，因亚洲需求坚挺以及中东地区的炼厂停产的因素，被美国汽油库存高企所暂时抵消。