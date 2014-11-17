《交易视点》债市有望延续调整，但利空无多收益率反弹料很快结束--广发银行

路透上海11月17日 - 中国广发银行最新报告认为，击鼓传花式的债券市场终于有了点理性，上周利率开始调整，三天上了30bp。参与者们终于不情愿的从梦中惊醒，纷纷卖债，可见之前市场的侥幸心理有多强。

预期本周这种走势将会延续，调整速度会逐步放缓。这也是之前市场自己种下的种子，无脑做多只能忍受剧烈调整。不过看大环境，并没有重大利空，基本面数据依然底部挣扎，资金也还算平稳。所以本轮收益率反弹的速度快，很可能结束得也快。

当然，就债券利率的绝对水平来看，反弹结束不代表利率能回到之前的低位，利率会稳定在更高的平台上，所以本轮调整不代表可以趁势大力买入。IRS还是显示了先行者的作用，接下来如果R007继续稳定在3.1%左右，那么其反弹力度会逐步减弱，但同样难以回到之前低点。

建议债券仓位较高者继续降低，但不宜低于3成，待做空情绪稳定后再考虑买入；IRS可继续支付固定利率，注意控制规模，不要明显超过债券仓位。

**市场杠杆率较高,容易波动**

具体而言,预期资金继续保持平稳状态，未来不宜期望资金过于宽松。最近质押式回购成交量保持在万亿左右，说明整个市场的杠杆率较高，资金链长，一旦资金波动很容易出现连锁反应。虽然总体资金不紧张，但也不要期望过于宽松，除非央行打算继续压低R007利率，否则资金利率没有理由继续走低。总之，资金面无需担忧，也不要期望太多。

债券方面，近期是典型的强弩之末，收益率已经跑得上气不接下气，急需调整。这种局面本周会延续，只是节奏可能慢一些，甚至干脆结束调整，但走势难以立刻转向。

从以下几个方面来判断：首先，10月经济和金融数据都低于预期，显示经济增速依然在底部挣扎，但市场并未理会，这已经反应出利好出尽的情绪，或者说市场认为目前的利率水平已经与经济环境不相称，所以未来指望数据刺激难度更大。第二，资金利率虽低，但理财和同业业务的发展明显把机构负债成本推高，所以指望债券利率降至去年低点难度不小。

第三， 在各种表外资产的吸引下，银行等机构的资产配置风格也转变，债券不再是首选，配置力度也逐步降低。股市行情的持续令基金等配置重点转变。第四，市场本身走势过快也会影响行情的持续时间，所以适时调整在所难免。

不过看大环境，并没有重大利空，基本面数据依然底部挣扎，资金也还算平稳。所以本轮收益率反弹的速度快，很可能结束得也快。当然，千万不要期望利率能回到之前低点，更大可能是稳定在更高的平台上，所以本轮调整不代表可以趁势大量买入。建议债券仓位较高者继续降低，但不宜低于3成，待做空情绪稳定后再考虑下一步操作。

IRS在本轮反弹中带头走高，看出其在底部震荡许久，积攒了不少反弹力量。更加确认之前repo 1y 2.9%，repo 5y 3.1%的位置就是未来半年IRS的底部区域，下方空间极小。与债券类似，IRS对利多因素的预期更加彻底，今年以来自高点已下降230bp左右，基于对未来R007的判断，IRS利率在低于R007的位置上很难站稳。

再者，IRS绝对利率水平已经较低，比2013年上半年还低，其与对应期限金融债的点差绝对量较大，对大多数交易者来说，持有债券的同时支付固定利率是个不错的对冲，对规模较大的投资账户来说更是如此。

所以，即使是激进的交易者，此时也会有所顾及而不会继续凶猛压低IRS利率。当然，利好虽然出尽，但利空尚未到来，资金利率的稳定是保持IRS稳定的重要因素。建议交易者此时可继续支付固定利率，但规模要与现券协调控制，不宜过高。

**上周市场回顾：债券利率先降后升**

上周，债券利率先降后升，波幅较大。在基本算是博傻的行情里，国债期货率先做出表态，它的下跌带动现券和IRS利率大幅上涨。10年国开债从3.80%的位置一路反弹至4.10%，只用了3天时间，可见市场积攒了多大的获利盘，参与者的侥幸心理有多严重。

其他债券品种利率也应声上涨，市场的乐观情绪似乎一夜之间就没了，击鼓传花总有停止的一瞬间。其实不久前，国债期货已经频繁低开，但总是被现货的情绪带动，低开高走。那时现货市场的情绪已经疯狂，许多不理性的买盘其实是强弩之末。当然调整一下，更有利于未来行情继续发展。

资金依然保持平衡。公开市场200亿操作照旧，3.4%的利率也照旧。应该关注的是每日万亿左右的成交量，说明机构杠杆率很高，资金链较紧，所以一旦有些风吹草动，资金可能会突然收紧。

IRS利率上周也是先跌后涨，最终曲线反弹15-20bp，明显陡峭化。基本面好转的预期又开始左右长端，虽然经济数据并未释放类似信号。周初市场传言信贷数据不佳，IRS利率继续无脑下行，但交易者明白，自己骗自己的日子不会长久，所以在国债期货的带动下，IRS利率率先反弹。加上R007较高，所以反弹速度很快，repo 1y从2.9%至3.1%仅用了2天时间。随后虽然有经济和金融数据发布，但IRS利率并未理会，可见之前的走势已经包含太多预期在里面。

综上所述，上周市场开始对不理性走势做出反思，利率强烈向上调整，止盈盘和止盈情绪共同袭来，市场消化需要时间。长远些看，明显利空并未出现，调整一下有利于行情继续发展。（完）