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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 11:00 BJT

中港证券：港交所CEO料未来数月有望将IPO及衍生工具纳入沪港通投资范围

路透香港11月17日 - 港交所 行政总裁李小加周一表示，预期未来将IPO（首次公开发行新股）和衍生工具产品纳入沪港通可投资范围，只须数月而不会以年计的时间便可实现。

李小加在接受路透访问时还表示，未来将深圳股票与港股互联互通，只是时间问题。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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