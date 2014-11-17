中港证券：港交所CEO料未来数月有望将IPO及衍生工具纳入沪港通投资范围

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透香港11月17日 - 港交所 行政总裁李小加周一表示，预期未来将IPO（首次公开发行新股）和衍生工具产品纳入沪港通可投资范围，只须数月而不会以年计的时间便可实现。
李小加在接受路透访问时还表示，未来将深圳股票与港股互联互通，只是时间问题。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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