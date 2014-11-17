《全球市场》日本股市下跌，因日本经济陷入衰退

美股周五小跌，但周线上扬，且数据显示，多数美国零售商报告10月销售强劲，11月消费者信心升至七年高点，都对股市提供了一些支撑。

两份周五出炉的报告显示，美国人对长期通胀的预期下降，而10月进口物价回落1.3%，因油价下跌和美元走强使美国人购买进口商品的成本降低。

20国集团(G20)领导人周日达成一致，将提振乏力的全球经济增长，应对气候变化和打击逃税，但西方国家与俄罗斯之间的关系跌至乌克兰危机发生以来的新低点。

欧元兑美元 上涨0.2%至1.2544，稳守在11月7日触及的两年低点1.2358上方。

大宗商品市场方面，美国原油 下跌约0.5%至每桶75.42美元，跌向周五曾触及的四年低点73.25美元。布兰特原油 下滑0.6%至78.94美元。