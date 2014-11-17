《全球市场》日本股市下跌，因日本经济陷入衰退

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
美股周五小跌，但周线上扬，且数据显示，多数美国零售商报告10月销售强劲，11月消费者信心升至七年高点，都对股市提供了一些支撑。
两份周五出炉的报告显示，美国人对长期通胀的预期下降，而10月进口物价回落1.3%，因油价下跌和美元走强使美国人购买进口商品的成本降低。
20国集团(G20)领导人周日达成一致，将提振乏力的全球经济增长，应对气候变化和打击逃税，但西方国家与俄罗斯之间的关系跌至乌克兰危机发生以来的新低点。
欧元兑美元 上涨0.2%至1.2544，稳守在11月7日触及的两年低点1.2358上方。
大宗商品市场方面，美国原油 下跌约0.5%至每桶75.42美元，跌向周五曾触及的四年低点73.25美元。布兰特原油 下滑0.6%至78.94美元。
现货金 微跌至每盎司1,186.92美元，周五受空头回补和基金买盘提振大涨2.5%。(完) (编译 田建华/王丽鑫/徐文焰/张若琪 审校 戴素萍/杜明霞/王兴亚/艾茂林)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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