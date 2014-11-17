韩国股市：早盘微跌，日本经济下滑令日圆疑虑重燃

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透首尔11月17日 - 韩国股市周一早盘微跌，因外界持续担忧日圆疲软及其对韩国出口商的冲击，不过投资者逢低吸纳受挫的类股支撑了市场。
0205 GMT，韩国综合股价指数 跌0.2%至1,941.20点。
此前日本国内生产总值(GDP)显示该国经济第三季意外陷入衰退。
日圆兑美元 跌至七年新低117.04，更加令人担忧日圆疲软将削弱韩国出口商相对日本同业的价格竞争力。
市场寻获有限的支撑，因投资者逢低吸纳造船和能源等表现不佳的类股。
现代重工业 升3%，LG化学 上涨2.5%。
三星SDS 上扬0.5%。(完)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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