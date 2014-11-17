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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 10:45 BJT

韩国股市：早盘微跌，日本经济下滑令日圆疑虑重燃

路透首尔11月17日 - 韩国股市周一早盘微跌，因外界持续担忧日圆疲软及其对韩国出口商的冲击，不过投资者逢低吸纳受挫的类股支撑了市场。

0205 GMT，韩国综合股价指数 跌0.2%至1,941.20点。

此前日本国内生产总值(GDP)显示该国经济第三季意外陷入衰退。

日圆兑美元 跌至七年新低117.04，更加令人担忧日圆疲软将削弱韩国出口商相对日本同业的价格竞争力。

市场寻获有限的支撑，因投资者逢低吸纳造船和能源等表现不佳的类股。

现代重工业 升3%，LG化学 上涨2.5%。

三星SDS 上扬0.5%。(完)
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