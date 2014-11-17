韩国股市：早盘微跌，日本经济下滑令日圆疑虑重燃

路透首尔11月17日 - 韩国股市周一早盘微跌，因外界持续担忧日圆疲软及其对韩国出口商的冲击，不过投资者逢低吸纳受挫的类股支撑了市场。

日圆兑美元 跌至七年新低117.04，更加令人担忧日圆疲软将削弱韩国出口商相对日本同业的价格竞争力。

市场寻获有限的支撑，因投资者逢低吸纳造船和能源等表现不佳的类股。