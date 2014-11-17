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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 10:46 BJT

韩国汇市：韩元早盘小涨，因出口商对美元获利了结

路透首尔11月17日 - 韩国韩元 周一早盘小涨。韩国出口商对美元获利了结进行结算，重要心理关口1,100水平为韩元提供短线技术支撑。

0205 GMT，韩元兑美元 报1,098.2韩元，上周五收报1,100.5。

三年期公债期货12月合约 持平于107.89。

0205GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,098.2 1,100.5

日圆/韩元 9.4599/641 9.4467

韩国公债期货 * 107.89 107.89

韩国综合股价指数 1,941.20 1,945.14

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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