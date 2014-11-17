韩国汇市：韩元早盘小涨，因出口商对美元获利了结

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透首尔11月17日 - 韩国韩元 周一早盘小涨。韩国出口商对美元获利了结进行结算，重要心理关口1,100水平为韩元提供短线技术支撑。
0205 GMT，韩元兑美元 报1,098.2韩元，上周五收报1,100.5。
三年期公债期货12月合约 持平于107.89。
0205GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,098.2 1,100.5
日圆/韩元 9.4599/641 9.4467
韩国公债期货 * 107.89 107.89
韩国综合股价指数 1,941.20 1,945.14
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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